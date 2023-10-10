الكهرباء: نستهدف دمج 30% من الهيدروجين الأخضر مع الغاز الطبيعى بحلول 2030

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المستهدف أن يتم دمج الهيدروجين الأخضر مع الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 30% بحلول عام 2030 فى إطار خطة الدولة للتوسع فى مشروعات الهيدروجين الاخضر للاستحواذ على نسبة من 5 إلى 8% من الإنتاج العالمى لهذا النوع من الهيدروجين.

وأضاف شاكر فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن مصر تخطط لاستغلال قدراتها الهائلة من الطاقة المتجددة، والتى من المستهدف أن تصل نسبة مشاركتها بالشبكة القومية للكهرباء بحلول عام 2025 إلى 18% فى إطار خطة الدولة لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة لخفض كميات الوقود المستخدم لإنتاج الطاقة.

وأضاف شاكر، أن مصر لديها مساحات تصل إلى 173 الف كيلو متر مربع لإنشاء محطات رياح بقدرات إجمالية تصل إلى 350 الف ميجا وات، وهو ما يعادل 10 أضعاف الحمل الأقصى الحالى للشبكة القومية للكهرباء.

وأوضح شاكر، أن مصر بها مساحات شاسعة تصلح لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرات تصل إلى 650 الف ميجا وات، ومساحات أخرى لإنتاج 350 الف ميجا وات من طاقة الرياح، موضحا أن هذه الدراسة تعبر عن الناحية النظرية ويمكن تطبيقها على أرض الواقع فى مصر.