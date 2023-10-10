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القاهرة الإخبارية: رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة باتجاه عسقلان

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 07:58 م
القاهرة الإخبارية: رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة باتجاه عسقلان عسقلان - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها منذ قليل أن هناك رشقات صاروخية جديدة من قطاع غزة باتجاه عسقلان.

وفي وقت سابق أكد نائب رئيس المجلس الوطنى الفلسطينى، نائب رئيس الشبكة البرلمانية لدول عدم الانحياز، عضو المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية وممثلها بلبنان، على فيصل، أنه لا مجال لمشروع تهجير جديد للفلسطينيين، مشيرا إلى تجرع أبناء الشعب الفلسطيني خلال نكبة عام 1948 مرارة النكبة وهو يتصدى في كافة محافظات فلسطين لهذا المشروع الذي يسعى لإبادة الفلسطينيين والتنكر لوجودهم على الخارطة السياسية والتنكر للحق الفلسطينى، مؤكدا أن هذه المشاريع الإسرائيلية لن تمر.

وأكد القيادي على فيصل في تصريحات لـ"اليوم السابع" أن الشعب الفلسطيني يرفض تماما أي مخططات للتوطين فى أي بلد عربي، مشيرا إلى أن الفلسطينيين سيواصلون تصديهم لجرائم الاحتلال ويحتاجون إلى دعم مصر لتعزيز صمودهم داخل غزة بدعم سياسي ودبلوماسي ضد جرائم الاحتلال الذي ينكل بالفلسطينيين في غزة والضفة وداخل المعتقلات الإسرائيلية.


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