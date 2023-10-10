القاهرة الإخبارية: إطلاق نار فى سديروت ومفلسيم قرب الحدود مع غزة

كتب أحمد عرفة

أكدت قناة القاهرة الإخبارية، فى خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك إطلاق نار فى سديروت و مفلسيم قرب الحدود مع غزة.

وفى وقت سابق وصف المستشار محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطينى، ما يجرى فى قطاع غزة بحرب الإبادة الجماعية وتغير ملامح القطاع فى أقوى بطش منذ عام النكبة عام 1948، لافتًا إلى أن كل أنوع الأسلحة تدك قطاع غزة بحرًا وجوًا بكافة الصنوف والأنواع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ONأن مدن وأحياء بأكملها تم تسويتها بالأرض على سبيل المثال منطقة بين حانون فى شمال قطاع غزة تم تسويتها بالأرض لم تعد موجودة، وتم إخلاؤها من السكان وأحياء كاملة وسط قطاع غزة تمت إبادتها.