الفصائل الفلسطينية تطالب المستوطنين بإخلاء مدينة عسقلان قبل الـ5 مساء

كتب: أحمد جمعة

طالبت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، من المستوطنين المقيمين في مدينة عسقلان المحتلة مغادرتها قبل الساعة الخامسة مساء، وذلك ردا على جرائم إسرائيل بإجبار الفلسطينيين على النزوح من منازلهم.

من جانبها، أكدت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن 10% من سكان مستوطنات غلاف غزة وجدوا قتلى بعد انتهاء الاشتباكات المسلحة مع الفصائل الفلسطينية.