"الغرفة التجارية": 55 مليار جنيه حجم الإفراجات الجمركية منذ أول العام

ماجد تمراز

قال الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن الدواجن هي البروتين الأول للأسر المصرية والأرخص ثمنا، في ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.

وأضاف خلال لقائه الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض، ولم نستورد طبق بيض واحد منذ الثمانينيات، كما أنها سلع غير قابلة للتخزين والاحتكار، ووفقا لآليات العرض والطلب، يتغير السعر بشكل دائم".

وقال: "نظرا للتحديات الموجودة في العالم، تأتي أهمية الحفاظ على الأمن الغذائي من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الأساسية، وهو الاتجاه الذي تتخذه القيادة السياسية والحكومة، من خلال دعم الصناعات الوطنية في ظل الظروف غير المسبوقة التي يعيشها العالم".

وتابع: "عقدنا اجتماعا مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة، لبحث إمكانية توفير دواجن وبيض بأسعار تناسب المواطن المصري، وتم الاتفاق على أن تكون أسعار مبادرة الحكومة والغرف التجارية بالتعاون مع القطاع الخاص، تستمر لمدة 3 أشهر حتى نهاية العام، ويعاد النظر فيها على أن تجدد مرة أخرى وفقا لأسعار المنتجات، وما يحدد ذلك أسعار الأعلاف، التي تمثل 75% من التكلفة".

ومن جانبه، قال المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التموين والتجارة الداخلية بشعبة التموين بالغرف التجارية، خلال لقائه بالبرنامج: "الحكومة في ظل الأزمة الاقتصادية التي نمر بها، ولو عدنا للأرقام منذ شهر يناير وحتى سبتمبر، فإجمالي البضائع التي خرجت من الجمارك بلغ حجم الإفراجات 55 مليار دولار، ومعظمهم يخص مواد خام ومستلزمات الطعام والشراب والأدوية وتصنيع".