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الغرفة التجارية ببورسعيد تبدأ الخطوات التنفيذية لتقديم خدمات إلكترونية

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 06:48 م
الغرفة التجارية ببورسعيد تبدأ الخطوات التنفيذية لتقديم خدمات إلكترونية اجتماع الغرفة ببورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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عقد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والمهندس عمرو محمد السيد، رئيس لجنة التحول الرقمي بالغرفة، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، مع وفدًا من ممثلي إحدى الشركات، برئاسة الدكتور مهندس أحمد جودة، لمناقشة الخطوات التنفيذية لتقديم الغرفة خدمات إلكترونية لمنتسبيها في إطار تطبيق منظومة "التحول الرقمي".
 
واتفق الجانبان على البرنامج الزمني والخطوات التنفيذية لبدء تقديم خدمات مميكنة لمنتسبي الغرفة، والتى سيتم إعلانها تباعا خلال الفترة المقبلة.
 
ومن جانبه، أكد رئيس الغرفة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الغرفة التجارية ببورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للسادة منتسبيها، للتيسير عليهم وتسهيل إجراءات كافة الخدمات من خلال تقديم حزمة من الخدمات الرقمية، تهدف إلى تحسين الأداء ورفع جودة ودقة وكفاءة الخدمات المختلفة، فضلا عن تحسين بيئة العمل، مُشددا على أنه سيجرى توفير كافة الدعم والإمكانات اللازمة لذلك.
 
وأوضح أن منتسبي الغرفة عقب إكتمال منظومة التحول الرقمي بالغرفة سيتمكنوا من خلال جهاز الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول من الدخول على موقع الغرفة والقيام بكافة الخدمات.
 
الاجتماع بالغرفة التجارية
الاجتماع بالغرفة التجارية

جانب من اجتماع الغرفة ببورسعيد
جانب من اجتماع الغرفة ببورسعيد
 
 
 

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