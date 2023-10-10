العقوبات والأوضاع في اليمن وتنفيذ اتفاق الحديدة أمام مجلس الأمن الدولي الجمعة

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تقرر أن يعقد مجلس الأمن يوم الجمعة القادم جلسته الشهرية لمتابعة تطورات الأوضاع في اليمن.

وقالت مصادر المجلس إن الجلسة ستكون ذات طبيعة تشاورية ( مغلقة ) وسيرأسها هانز جراندبيرج المبعوث الأممي الخاص لليمن وإلى جانبه ايدام وسومو مدير دائرة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، بالإضافة إلى رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الحديدة الجنرال مايكل بيري.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة الأمم المتحدة المعنية بمراقبة العقوبات المفروضة على اليمن بموجب القرار الأمم 2140 من المقرر أن تعرض على مجلس الأمن الجمعة القادم تقرير الخبراء في هذا الصدد، وهو ذات اليوم الذي ستعقد فيه اللجنة العسكرية بالأمم المتحدة اجتماعها بمقر الأمم المتحدة.