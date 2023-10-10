العثور على جثمان سيدة داخل منزلها فى جمصة بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

عثرت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية على جثمان سيدة متوفاة داخل منزلها في مدينة جمصة، وتبين أنها أصيبت بهبوط في الدورة الدموية جراء تناولها جرعة أدوية زائدة، وتم نقلها لمشرحة مستشفى المنصورة تحت تصرف النيابة العامة، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة جمصة، بالعثور على جثة سيدة متوفاة داخل منزلها.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث القسم لمكان البلاغ محل الواقعة، وتبين أن المتوفاة تدعى تحية ع.ال.ر. وتبلغ من العمر 40 عاما، ومقيمة بمدينة جمصة، وكشفت التحريات أنها تعاني من مرض السكري والتهاب في الأعصاب وبتر في القدم، وتناولت جرعة زائدة من الدواء، ما تسبب في حدوث هبوط حاد في الدورة الدموية ووفاتها فى الحال.

تم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتي أمرت بإنتداب الطبيب الشرعي لتشريحه وبيان سبب الوفاة، وما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه، وتبين أن الوفاة طبيعية، وتقرر التصريح بالدفن.