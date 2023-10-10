

وتم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة تكثيف التنسيق العربي وتوحيد الجهود لوقف التصعيد وتفادي تبعاته على المنطقة بأكملها.



وأكد العاهل الأردني، طبقًا لبيان الديوان الملكي، ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ونيل الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم المشروعة.



وشدد الملك عبدالله الثاني، على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين.