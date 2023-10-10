الصين تدعو أمريكا للتحقيق في حادث وقع بقنصليتها بسان فرانسيسكو

وكالات

قالت وزارة الخارجية الصينية، الثلاثاء، إن شخصا مجهولا حاول اقتحام القنصلية العامة في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة وإيذاء الناس هناك وموظفي القنصلية.

وفي مؤتمر صحفي دوري، قال المتحدث باسم الوزارة وانغ ون بين، إن القنصلية والشرطة المحلية تعاملا على الفور مع الوضع، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف "الصين تدعو الولايات المتحدة بشدة إلى إجراء تحقيق سريع واتخاذ إجراءات فعالة".

وقتلت الشرطة الأميركية سائقا اصطدمت سيارته بالقنصلية الصينية في سان فرانسيسكو، الإثنين، وفق وكالة "فرانس برس".

وأظهرت لقطات نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي ولم يتم التحقق منها سيارة داخل المبنى، وعناصر من الشرطة يصوبون أسلحتهم نحو باب السائق، بينما كان الناس يفرون من سلالم المبنى إلى الخارج.