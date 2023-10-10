الصومال تترأس الدورة الـ70 للمكتب الإقليمى للصحة العالمية لشرق المتوسط بالقاهرة

ترأست جمهورية الصومال الفيدرالية اليوم أعمال الدورة السبعين للمكتب الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية المكتب الإقليمى لشرق المتوسط، حيث شاركت الصومال بوفد رفيع المستوى برئاسة الدكتور على حاجى آدم وزير الصحة ورعاية المجتمع ومشاركة سعادة السفير الياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

وفى كلمته خلال ترؤسه أعمال الاجتماع، أعرب وزير الصحة الصومالى عن قلقه البالغ إزاء تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، ونأسف لتفاقم الاوضاع، ودعا جميع الأطراف بوقف التصعيد والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين الأبرياء، متمنيا للشهداء الرحمة والمغفرة وللمصابين بالشفاء العاجل.

فيما أكد السفير الياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، أهمية المنتدى، مؤكدا حرص جمهورية الصومال على دعم وتعزيز التعاون العربى والاقليمى والدولى للارتقاء بالمنظومة الصحية وايجاد الحلول الناجعة لمواجهة الأوبئة التى تتوالى على العالم ولا يسلم منها أحد، منوها بالتداعيات الكارثية التى خلفتها كورونا على جميع دول العالم

وأعرب عن اعتزام الصومال خلال رئاستها الدورة الحالية للاجتماع، تنفيذ رؤية التنمية الصحية من خلال ضمان تقديم الرعاية الصحية الشاملة فى جميع أنحاء المنطقة، مطالبا فى الوقت ذاته المجتمع الدولى بدعم الصومال فى مجال الصحة.