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الصحة: بق الفراش لا ينقل عدوى للبشر وتظهر علامات لدغاته على الجلد

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 12:47 م
الصحة: بق الفراش لا ينقل عدوى للبشر وتظهر علامات لدغاته على الجلد بق الفراش
كتب وليد عبد السلام

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قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة إن الوزارة تتابع التقارير الواردة عن زيادة معدلات انتشار بق الفراش فى بعض الدول.

 

وتابع: "بق الفراش هى حشرات صغيرة بدون أجنحة وتختبئ فى شقوق وطيّات المراتب وفى أشياء أخرى مثل هياكل الأسرة وحشوات الوسائد والجدران".

 

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه قد يظهر دم بق الفراش على أغطية السرير أو خلف ورق الجدران، وفى المناطق الأخرى وتختبئ أيضًا هذه الحشرة فى بعض الأبنية مثل منازل الطين والأسقف المغطاة بالقش 

 

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، أنه لا ُيعرف عن بق الفراش أنه ينقل حالات عدوى إلى البشر وتظهر علامات لدغة بق الفراش على الجلد أحيانًا خلال فترة تترواح بين بضعة ساعات إلى 10 أيام، من بعد التعرض إلى اللدغ.


الصحة

البق

بق الفراش

لدغات البق



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