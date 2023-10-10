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الصحة الفلسطينية: 830 شهيدا و4250 مصابا منذ بداية العدوان الإسرائيلى

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 06:10 م
الصحة الفلسطينية: 830 شهيدا و4250 مصابا منذ بداية العدوان الإسرائيلى غزة
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط 830 شهيدا و4250 مصابا منذ بدء العدوان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطينى محمد أبو مصبح، أن الاستهدافات المتكررة لقوات الاحتلال تجعل حصر الضحايا مستحيلا، ووصلت الحصيلة حتى الآن 800 شهيد و5 آلاف مصاب.

 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قوات الاحتلال استهدفت أطقم الهلال الأحمر وأسفرت عن استشهاد 5 من مزودى خدمة الإسعاف أثناء تأدية مهمتهم الوطنية والإنسانية، ودمرت قوات الاحتلال 15 عربة إسعاف.

 

ولفت إلى أن الرسائل واضحة من قوات الاحتلال أنها لا تميز بين مدنى سواء نساء أو أطفال أو شيوخ وبين عسكرى أو بين أطقم طبية، كل من يتحرك على أرض غزة هو هدف للقصف من الاحتلال الإسرائيلي.

 

وذكر أن الوضع الإنسانى فى القطاع أصبح مأساويا، مع نقص حاد فى الإمدادات الغذائية والدوائية والمياه، بعد تدمير البنية التحتية لقطاع غزة، وهذا عقاب جماعى لسكان قطاع غزة.


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