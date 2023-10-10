الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى إلى 704 و3900 مصاب

كتب سمير حسنى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، إلى 704 شهداء، ونحو 3900 مصاب، جاء ذلك نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

كان محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، قال إن الاحتلال الإسرائيلي قطع الطرق المؤدية إلى المستشفيات المركزية في غزة من خلال القذائف الصاروخية، كما قطع الطرق المؤدية إلى المستشفيات المركزية في غزة من خلال القذائف الصاروخية.

أضاف "بصل" في تصريحات لـ" القاهرة الإخبارية"، أن انقطاع الكهرباء أثر سلبا على عمل الطواقم الطبية التي تعمل في مستشفيات غزة، مؤكدا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدنى فى غزة إلى أن الطواقم الطبية لم تستطع دخول بعض المناطق في غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر، فضلا عن أن الزوارق الحربية للاحتلال تستهدف المواطنين على شواطئ غزة.