اليوم السابع
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الصحة العالمية: هناك حاجة لممر إنسانى لدخول الإمدادات الحيوية إلى غزة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 03:25 م
الصحة العالمية: هناك حاجة لممر إنسانى لدخول الإمدادات الحيوية إلى غزة الصحة العالمية
كتبت أمل علام

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 أكدت منظمة الصحة العالمية، فى بيان ، أن هناك حاجة إلى ممر إنساني للوصول إلى الأشخاص بالإمدادات الحيوية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن المنظمة تعمل على هذا الأمر مع الوكالات الشريكة.
 
وقال المتحدث باسم المنظمة طارق جساريفيتش - في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في جنيف - إن الإمدادات المخزنة سابقا في سبعة مستشفيات رئيسية في قطاع غزة قد استنفذت، وأن هذه المستشفيات قامت أمس بتفعيل خطط الطوارئ والتي تم إعدادها بدعم من منظمة الصحة العالمية؛ وذلك لتحسين إدارة الزيادة في عدد الضحايا.
 
وأفاد المتحدث بأن المنظمة الدولية تقوم بإعادة برمجة مليون دولار لشراء الإمدادات الطبية الأكثر إلحاحا من السوق المحلية لسد الفجوات المحتاجة؛ لدعم علاج ما يصل إلى 500 شخص مصابين بجروح خطيرة، كما أنها تواصل رصد الهجمات الصحية بشكل منهجي ضمن نظام مراقبة الهجمات على الرعاية الصحية، فضلا عن توثيق الاحتياجات الصحية والقيود المفروضة على الوصول إلى الخدمات الصحية والإبلاغ عنها.
 
 

الصحة العالمية

غزة

الامدادات الانسانية

الازمة فى غزة



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