وذكرت قيادة عمليات البصرة العراقية، فى بيان، أن "فريق الجهد الهندسى لقيادة عمليات البصرة سيقوم خلال الساعات المقبلة بإجراء عملية تفجيرية لمخلفات حربية فى مناطق أخرى متفرقة فى قضاء الزبير والرميلة الشمالية ومنطقة الإتلاف في سفوان، لذا اقتضى التنويه عند سماع صوت الانفجار".

وأوضح البيان أن عملية التفجير ستستمر لمدة ثلاثة أيام، داعيا المواطنين إلى عدم الخوف أو الهلع في حال سماع أصوات ذلك التفجير.

يشار إلى أنه لا تزال الألغام غير المنفجرة تشكل هاجسا خطيرا للعراقيين القريبين من المناطق التي تشهد وجود هذه الألغام، وأيضا للسلطات المحلية والمنظمات الحقوقية والمتخصصة بالبيئة، إذ إنها تواصل حصد أرواح العراقيين، حتى مع كون بعضها يرجع إلى ثمانينيات القرن الماضي، وهي تلك التي تعود إلى الحرب العراقية الإيرانية (1980 ـ 1988).

وكانت المتحدثة باسم لجنة الصليب الأحمر في العراق هبة عدنان قد أكدت - في وقت سابق - أن العراق واحد من البلدان شديدة التلوث بالأسلحة في العالم، وأن المساحة المتبقية الملوثة بلغت 2600 كيلومتر مربع، وهي قريبة من حجم 364 ألف ملعب كرة قدم.