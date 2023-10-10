اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 12:38 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السيطرة على حريق شب داخل منزل بالفيوم دون إصابات

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 11:33 ص
السيطرة على حريق شب داخل منزل بالفيوم دون إصابات الحماية المدنية - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة على حريق شب بمنزل مكون من طابقين، بقرية أبجيج دون إصابات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق بمنزل بقرية أبجيج التابعة لمركز الفيوم، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والإسعاف الي مكان الحريق، وتبين أنه شب بمنزل مكون من طابقين خلف مسجد القرية، وتم إخماد النيران والسيطرة علي الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 

 


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