السيطرة على حريق بمحطة وقود صغيرة بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية من السيطرة على حريق هائل نشب بمحطة وقود صغيرة، بأحد المحال بقرية بوهة شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وامتد إلى منزل مكون من 7 طوابق.

تلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة اشمون يفيد بنشوب حريق هائل بمحطة وقود بأحد المحال بقرية بوهة شطانوف التابعة للمركز.

على الفور تم الانتقال إلى مكان الحريق وتم الدفع بسيارات الإطفاء التى تمكنت من السيطرة على الحريق، وجارى التبريد لمكان الحريق بشكل كامل.