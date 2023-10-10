اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السفارة الروسية لدى إسرائيل: مقتل 4 مواطنين روس وفقدان 6 آخرين

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:00 م
السفارة الروسية لدى إسرائيل: مقتل 4 مواطنين روس وفقدان 6 آخرين السفاره الروسيه
أ ش أ

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أعلنت السفارة الروسية لدى إسرائيل مقتل أربعة مواطنين روس، واعتبار ستة آخرين في عداد المفقودين جراء تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال المكتب الصحفي للسفارة الروسية لدى إسرائيل - لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم /الثلاثاء/ - "نأسف لإبلاغكم بأنه في قوائم البيانات المحدثة من الجانب الإسرائيلي، جرى إدراج أربعة مواطنين روس، ويحملون الجنسية الإسرائيلية أيضا، في عداد القتلى"، مشيرا إلى أن السفارة تعمل حاليا على استيضاح الظروف التي قتلوا فيها.

وأضاف: أن "قوائم المفقودين، التي قدمها الجانب الإسرائيلي، تشمل ستة مواطنين روس أيضا"

 


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