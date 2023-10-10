اليوم السابع
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السجن 3 سنوات لعاملين وآخر بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخصين فى سوهاج

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 01:46 م
السجن 3 سنوات لعاملين وآخر بتهمة إحداث عاهة مستديمة لشخصين فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة شخصين بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامهما بإحداث عاهة مستديمة لشخص، بدائرة مركز جهينة.

 

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز جهينة، عندما وجهت النيابة العامة للمتهم ( ا. م.ا) عامل و( ش.ا.م) عامل، تهمة ضرب المجنى عليه (م. ص. ع)، بأن قاما بالتعدى عليه وضربه وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.

 

وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة لشخص، بدائرة مركز العسيرات.

 

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022، بدائرة مركز العسيرات عندما وجهت النيابة العامة للمتهم ( ا. ج.ا) عامل، ، تهمة ضرب المجنى عليه (م. ع. ا)، بأن قام بالتعدى عليه وضربه واحداث عاهة مستديمة له وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.


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