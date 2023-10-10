وقدَّم الرئيس الفلسطيني جزيل الشكر للسعودية ولخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد، مقدرًا عاليًا مواقف السعودية الثابتة والجهود التي تبذلها لدعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.



من جهته، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن السعودية تبذل جهودًا كبيرة لعودة الهدوء والاستقرار.