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الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان ضرورة الدفع بقوة لتحقيق السلام العادل بالمنطقة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 08:58 م
الرئيس السيسي وأمير قطر يؤكدان ضرورة الدفع بقوة لتحقيق السلام العادل بالمنطقة الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسى اتصالًا هاتفيًا من الشيخ تميم بن حمد آل ثانى، أمير دولة قطر، للتباحث حول آخر مستجدات التصعيد العسكرى على الساحة الفلسطينية الإسرائيلية.

 

وتم استعراض الاتصالات المكثفة الجارية مع مختلف الأطراف المعنية للحث على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة، حقنًا للدماء وحماية للمدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية كبيرة نتيجة استمرار العمليات العسكرية. كما تم تأكيد ضرورة الدفع بقوة فى اتجاه تحقيق السلام العادل فى المنطقة استنادًا إلى حل الدولتين وفقًا لمرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.


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