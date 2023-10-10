بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
كما أوفد الرئيس السيسى، محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة مملكة إسبانيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببرقية تهنئة إلى الملك فيليب السادس ملك إسبانيا، بمناسبة الاحتفال بذكرى العيد القومى.
كما أوفد الرئيس السيسى، محمد رضا السيد الأمين برئاسة الجمهورية، إلى سفارة مملكة إسبانيا بالقاهرة للتهنئة بهذه المناسبة.
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