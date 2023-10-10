وقال زيلينسكي - وفقا لوكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية - "فى بوخارست، رومانيا.. زيارة رسمية إلى جيراننا الذين دعمونا فى أصعب اللحظات والذين يتزايد دعمهم بمرور الوقت، سأكون سعيدا برؤية رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس، لدينا مجموعة واسعة من المواضيع التي يمكن مناقشتها".

وشدد الرئيس الأوكراني على أن بلاده ممتنة لدعم رومانيا الذي يعزز دفاع أوكرانيا، فضلا عن تضامنها البناء الذي يمكّن البلدين من أن يكونا مانحين للأمن في العالم، لا سيما في مجال الأمن الغذائي، مؤكدا أن التعاون الذي يحافظ على استقرار العديد من الدول الأخرى قد تم تأسيسه بالفعل، ويمكن توسيع نطاقه بشكل أكبر.

وأضاف زيلينسكي: "سنناقش اليوم المزيد من التعاون الأمني، وتطوير الطيران والتحالفات الدفاعية الأخرى، وتعزيز الدفاع الجوي لأوكرانيا والهندسة الأمنية في البحر الأسود، وعلاقاتنا مع الشركاء"، متوقعا أن تكون هذه الزيارة مفيدة للبلدين.

ميدانيا.. قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف أوليه سينيهوبوف، إن القوات الروسية، شنت هجوما صاروخيا على قرية فيليكي بورلوك في منطقة خاركيف، مما أدى إلى إصابة ثلاثة مدنيين.

وأضاف سينيهوبوف: "هذا الصباح، شن الجيش الروسي هجوما صاروخيا، على الأرجح باستخدام نظام إس-300، على قرية فيليكي بورلوك، بمنطقة كوبيانسك وأصيب ثلاثة مدنيين" مشيرا إلى أن الأطباء يقومون الآن بتقديم المساعدة اللازمة لهم، وتعمل خدمات الطوارئ في مكان الحادث.

من جانبه، أشارت الإدارة العسكرية لإقليم سومي الأوكراني، إلى أن الجيش الروسي نفذ الليلة الماضية ثلاث هجمات بقذائف الهاون على التجمعات الحدودية التابعة للإقليم.

وذكرت الإدارة - في بيان صحفي - أن الروس نفذوا ثلاث هجمات بقذائف الهاون على الحدود، وتم تسجيل 21 انفجارا، حيث تعرضت بلدة شاليهين لستة انفجارات وكراسنوبيل لـ 11 انفجارا وخوتين لأربعة انفجارات وأطلق الجيش الروسي النار خمس مرات على حدود إقليم سومي، حيث تعرضت أربع مجتمعات إقليمية للنيران.

بدورها.. أفادت رئيسة المركز الصحفي المشترك لقيادة العمليات في جنوب أوكرانيا ناتاليا هومينيوك، بأن القوات الروسية تحتفظ بغواصتين في البحر الأسود، محملتين بثمانية صواريخ كاليبر.

ونقلت وكالة يوكرينفورم الأوكرانية عن هومينيوك قوله:"إن القوات الروسية قامت بتقليل عدد معداتها البحرية في البحر الأسود بسبب العاصفة، ولا تزال غواصتان تحملان ثمانية صواريخ كاليبر في الخدمة".

وأضافت :" تم تقليل مجموعة السفن بالفعل، لأن الطقس في صالحنا، والعاصفة قوية جدًا. والآن لا يستخدم الروس السفن السطحية حيث توجد جميعها في قواعدها، للاحتماء من العاصفة بينما تم ترك حاملتي صواريخ من الغواصات، المجهزتين بما يصل إلى ثمانية صواريخ كاليبر، في الخدمة".

ولفتت إلى أن القوات الروسية أطلقت 36 طائرة بدون طيار هجومية ليلا على جنوب أوكرانيا من أراضي شبه جزيرة القرم ، ودمر الدفاع الجوي الأوكراني 27 منها.

يشار إلى أن روسيا كانت قد بدأت منذ 24 فبراير 2022 عملية عسكرية خاصة في إقليم "دونباس" جنوب شرقي أوكرانيا، في أعقاب طلب إقليمي "دونيتسك" و"لوجانسك" رسميا دعم موسكو التي اعترفت بكل منهما "جمهورية مستقلة" ودخلت في مواجهات عسكرية مع الجيش والقوات الأوكرانية.. بينما فرضت الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول الغربية عقوبات اقتصادية ضخمة على روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة 30 سبتمبر2022 في كلمة ألقاها بالكرملين أمام المئات من كبار السياسيين الروس، عن ضم أربع مناطق شرقي أوكرانيا هي :لوجانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا؛ بعد "استفتاءات" رفضت نتيجتها كييف وعواصم الدول الغربية، والأمم المتحدة التي قال أمينها العام : "إن الضم يتعارض مع مبادئ الأمم المتحدة وما يمثله المجتمع الدولي".