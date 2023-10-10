اليوم السابع
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الدنمارك توقف المساعدات التنموية للفلسطينيين

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 03:11 م
الدنمارك توقف المساعدات التنموية للفلسطينيين غزة
كتبت: هناء أبو العز

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ذكرت وكالة ريتساو الدنماركية للأنباء اليوم الثلاثاء، نقلا عن وزير التعاون الإنمائي الدنماركى أن الدنمارك أوقفت مؤقتا المساعدات التنموية للفلسطينيين بعد هجوم مباغت شنته الفصائل الفلسطينية على إسرائيل فى مطلع الأسبوع.
 
وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، عدم تأييدها لقرار تعليق المساعدات لفلسطين والفلسطينيين.
 
وذكرت الخارجية، في بيان أن فرنسا تعلن عدم تأييدها لقرار تعليق المساعدات التي يستفيد منها الفلسطينيون بشكل مباشر، وأبلغت المفوضية الأوروبية بذلك.
 
جاء ذلك تعليقا على إعلان أوليفيه فارهيلي مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع ، في منشور على منصة "إكس" ، وقف مدفوعات المساعدات الأوروبية إلى الفلسطينيين.

 


فلسطين

غزة

مصر

الدنمارك

مساعدات فلسطينية



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