الدفاع المدنى فى غزة: الزوارق الحربية للاحتلال تستهدف المواطنين على الشواطئ

كتب سمير حسنى

قال محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي قطع الطرق المؤدية إلى المستشفيات المركزية في غزة من خلال القذائف الصاروخية، كما قطع الطرق المؤدية إلى المستشفيات المركزية في غزة من خلال القذائف الصاروخية.

أضاف "بصل" في تصريحات لـ" القاهرة الإخبارية"، أن انقطاع الكهرباء أثر سلبا على عمل الطواقم الطبية التي تعمل في مستشفيات غزة، مؤكدا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف الحدود الشرقية لقطاع غزة.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدنى فى غزة إلى أن الطواقم الطبية لم تستطع دخول بعض المناطق في غزة جراء القصف الإسرائيلي المستمر، فضلا عن أن الزوارق الحربية للاحتلال تستهدف المواطنين على شواطئ غزة.