اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 08:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 07:12 م
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه رجال الشرطة_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائرغيرالمرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بمحافظة أسيوط) لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه (بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
 
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً).
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

الاجهزة الامنية

غسيل أموال

مكافحة المخدرات

الأسلحة والذخائر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة