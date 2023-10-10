الحكم بإعدام 4 لقتلهم شخصا والشروع فى قتل شقيقه وإحراق منزلهما بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الأولي، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبد الغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا خليفة، حضوريًا لـ3 متهمين، وغيابيًا لأخرى، بالإعدام شنقًا، وذلك عما أُسند إليهم من اتهام بقتل جارهم والشروع في قتل شقيقه بواسطة شوم، وإضرام النيران في منزلهما، لخلاف على شارع جانبى في عزبة هلال التابعة لقرية أبو رية بمركز الرياض فى محافظة كفر الشيخ، وذلك في أحداث القضية رقم 3026 لسنة 2022 جنح مركز الرياض، والمقيدة برقم 582 لسنة 2023 كلى جنايات كفر الشيخ.

وكانت هيئة المحكمة قد قررت في الجلسة الماضية، وبإجماع آراء أعضائها، بإحالة أوراق المتهمين الأربعة لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في عقوبة إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم على المتهمين، لتصدر المحكمة اليوم قرارها بالإعدام شنقًا للمتهمين، وذلك عقب ورود رأي فضيلة المفتي.

كان المحامى العام لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال كل من "م.أ.م.ه"، محبوس، 29 سنة، عامل عادي، و"أ.م.ه.ي"، محبوس، 54 سنة، عامل زراعي، و"ح.ج.ش.ج"، محبوس، 23 سنة، عامل عادي، و"ا.ع.م"، هاربة، ربة منزل، وجميعهم يقيمون عزبة هلال بمركز الرياض لمحكمة الجنايات لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم من اتهام.

وتبين من أمر إحالة المتهمين لمحكمة جنايات كفر الشيخ، أنهم في 30 أغسطس 2022، بدائرة مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، قتلوا المجني عليه "شريف.ع.ع.م.س"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم الأكيد المصمم على ذلك، وأعدوا لجريمتهم أدواتهم "شوم"، وتوجهوا إلى مسكن المجني عليه، وما أن ظفروا به حتى كال له المتهم الأول عدة ضربات على رأس ومناحي جسده قاصدًا إزهاق روحه، فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق، والتي أودت بحياته وحال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره وارتكاب جرائمهم التالية.

وتبين من أمر الإحالة أنه اقترنت بتلك الجناية وتلتها جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرعوا في قتل المجني عليه "م.ع.ع.م.س"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم الأكيد المصمم علي ذلك وأعدوا لجريمتهم أدواتهم "شوم"، وتوجهوا إلى مسكن المجني عليه وما أن ظفروا به حتى كال له المتهمان الثاني والثالث عدة ضربات على رأسه ومناحي جسده قاصدين إزهاق روحه فأحدثا إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق وحال تواجد باقى المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.

كما تبين أنه قد تقدمت جناية القتل جناية أخرى ارتكبها المتهمين من أجلها وهي أنه في ذات الزمان والمكان، ووضعوا عمدًا النار في مسكن المجني عليهما سالفي الذكر وذلك بأن قاموا بسكب مادة معجلة للاشتعال "الجازولين" على باب شرفة الطابق الأرضي من المسكن وقاموا بإيصاله بمصدر حراري سريع ذو لهب مما أضرم به النيران وذلك وفقاً لتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق، وعلى النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.