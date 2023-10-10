الحرف اليدوية: 60 حرفة تشارك فى النسخة الحالية من معرض تراثنا

كتب إسلام سعيد

قال حمادة العادلي رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن النسخة الخامسة من معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والذي يأتي تحت رعاية الرئيس السيسي، فرصة رائعة لعرض وتسويق الحرف اليدوية المصرية والمنتجات التراثية لأعضاء الغرفة، مشيراً علي تفقد الرئيس السيسي أجنحة المعرض المختلفة، وكانت من بينها أجنحة ست دول عربية، وهي الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين وجمهورية الجزائر وتونس.

وأشار العادلي، عن مشاركة بارزة لأعضاء الغرفة في مختلف قطاعات الحرف اليدوية، علي رأسها النسيج والكليم والخزف والسجاد والنحاس، مشيراً علي أن معرض تراثنا يشارك فيه أكثر من 60 حرفة يدوية مصنوعة بمهارة عالية بأيدي مبدعين من جميع أنحاء مصر ممثلين للغرفة، مضيفاً " يقدم المعرض تجربة فريدة من نوعها حيث يتم عرض قطع فنية مصنوعة بمهارة من 27 محافظة.

وأكد العادلي، علي الدور الكبير الذي يلعبة جهاز تنمية المشروعات الصغير والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث حظي بتردد عدد كبير من الجمهور، وذلك وفق تنسيق وتنظيم من قبل الجهاز، مشيراً بان التنظيم الجيد عاملاً هامًا لنجاح المعرض وتحقيق أهدافه، مضيفاً علي أن المعرض يهدف بشكل رئيسي إلى دعم قنوات التسويق المباشرة للحرفيين وتشجيعهم على تسويق منتجاتهم، ومن خلال توفير هذه الفرصة للحرفيين، يتم تعزيز الاقتصاد المحلي وتشجيع الابتكار والإبداع في صناعة الحرف اليدوية في مصر.

جدير بالذكر، أن معرض "تراثنا للحرف اليدوية والمنتجات التراثية" فعالية هامة للغاية تعزز التراث المصري وتساهم في ترويج الحرف اليدوية المصرية في الساحة العالمية.

ويعكس هذا المعرض التنوع والثقافة الغنية لمصر ويعزز الوعي بأهمية الحفاظ على التراث وتطويره، نأمل أن تستمر هذه الفعالية في المستقبل وأن تحقق نجاحًا أكبر في تعزيز الحرف اليدوية المصرية وتعريف العالم بتراثها الثقافي العريق.