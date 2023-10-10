الجيش النمساوى يستعد لإجلاء 150 مواطنا من إسرائيل بطائرة "هرقل"

كتبت: هناء أبو العز

يستعد الجيش النمساوى لنقل حوالي 150 نمساويًا تقطعت بهم السبل في إسرائيل بطائرة "هرقل" ، حيث يُقال بشكل غير رسمي أنهم يعملون حاليًا على إصدار تصريح التحليق.

ووفقًا للمعلومات الواردة من صحيفة كلاين تسايتونج، فقد بدأت الاستعدادات في الجيش الاتحادي لإجلاء حوالي 150 نمساويًا تقطعت بهم السبل في إسرائيل، ومن غير المرجح أن تغادر طائرة من لينز، حيث تتمركز الطائرات، إلى الشرق الأوسط غدا على أقرب تقدير.

ووفقا للمعلومات الواردة من الحكومة، فإنهم حاليا بصدد تنظيم تصريح التحليق اللازم، ولم يتضح بعد ما إذا كانوا سيسافرون مباشرة إلى إسرائيل أو سيبدأون مهمة مكوكية من قبرص.

وتم اتخاذ القرار بإرسال طائرة عسكرية إلى إسرائيل يوم الاثنين، وفي مناقشة خلفية يوم الاثنين، قدم المستشار النمساوى اقتراحًا أوليًا مفاده أن النمسا يمكن أن تحذو حذو الدول الأخرى إذا لم يتمكن النمساويون الذين تقطعت بهم السبل في إسرائيل من مغادرة البلاد في رحلات جوية مجدولة.

ويتم أيضًا توضيح ما إذا كانت فرق الأمن وعمال الإنقاذ والدعم النفسي، إذا لزم الأمر، سيسافرون معهم، وطالما لم يتم تحديد كافة التفاصيل، فإن الحكومة ووزارة الدفاع والقوات المسلحة لا ترغب في نقل أي شيء رسمي، وفقًا للصحيفة النمساوي.