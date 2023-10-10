وقال ضباط الجيش الصومالى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية - إن الغارة الجوية استهدفت مراكز لقيادات وعناصر من الإرهابيين في مدن بؤالي، وجلب وساكو بإقليم جوبا الوسطى.

يذكر أن القوات المسلحة الصومالية تواصل حملة عسكرية واسعة النطاق ضد عدة جبهات أمامية للقتال في مناطق وسط وجنوب البلاد؛ ما أدى إلى تصفية المتشددين منذ إعادة انتخاب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود في مايو 2022م.