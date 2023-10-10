اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الجيش الإسرائيلى: العثور على 1500 جثة للفصائل الفلسطينية داخل إسرائيل

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 11:27 ص
الجيش الإسرائيلى: العثور على 1500 جثة للفصائل الفلسطينية داخل إسرائيل قصف غزة
وكالات الأنباء

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قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلى، ريتشارد هيشت، إنه تم العثور على 1500 جثة للفصائل الفلسطينية فى الأراضى الإسرائيلية، مضيفا أنه لم يعبر أى مقاتل من الفصائل إلى إسرائيل منذ ليلة الاثنين، على الرغم من أن عمليات التسلل ما زالت ممكنة.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلى قدر، في اليومين الأولين لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية، أنه ما بين 800 إلى 1000 مقاتل من الفصائل الفلسطينية، اجتازوا الجدار الحدودي خلال اليومين الماضيين ونجحوا بالتسلل إلى بلدات وقرى إسرائيلية.

وفي ذلك الوقت، ذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسرائيلية، نقلا عن مصدر في الجيش قوله إنّ "المقاتلين هاجموا 20 بلدة إسرائيلية و11 معسكراً للجيش".

 


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