الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير الداخلية بتجنيس 103 مواطنين

كتب أحمد إسماعيل

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 224 بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2023 قرار وزارة الداخلية رقم 1745 لسنة 2023، بالسماح لعدد من المواطنين بالتجنيس بجنسيات أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 66 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية .

( المادة الأولى )

يؤذن لكل من مائة وثلاثة مواطنا (أولهم حسين خليل باشا خليل ، وآخرهم مصطفى خالد صلاح الدين أحمد السيد المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم مع احتفاظهم

( المادة الثانية )

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .



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