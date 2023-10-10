الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للمجلس الصحى المصرى

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رقم 3798 لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2023.
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للمجلس الصحى المصرىالثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 05:25 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار
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