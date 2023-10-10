اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 06:35 م
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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للمجلس الصحى المصرى

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 05:25 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية للمجلس الصحى المصرى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رقم 3798 لسنة 2023 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحى المصرى الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2023.

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الجريدة الرسميه

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