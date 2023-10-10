اليوم السابع
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لأسباب تتعلق بالصالح العام..

الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بإبعاد أجنبيين اثنين من البلاد

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 09:57 ص
الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بإبعاد أجنبيين اثنين من البلاد وزير الداخلية
كتب أحمد إسماعيل

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نشرت جريدة الوقائع المصرية  في العدد 224  بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2023 قرار وزير الداخلية  رقم 1779 لسنة 2023 بإبعاد اثنين من الأجانب لأسباب تتعلق بالصالح العام  .

جاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته : وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 10 سبتمبر 2023 بشأن طلب إبعاد اثنين من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام :

المادة الأولى )

يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من

1- عبدالرحمن بن بحر الدين

(ماليزى الجنسية - - مواليد ‏·(144A/T/14.‏

2- أنيسة خريشما الرمالي

(إندونيسية الجنسية - مواليد (۲۰۰۱/۱/۱۰) . الكتريكية

المادة الثانية

على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

 

المادة الثالثة

 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .

 

الداخلية8
الداخلية8

 


الوقائع المصرية

الجريدة الرسمية

الصالح العام

وزير الداخلية



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