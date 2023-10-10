الجريدة الرسمية تنشر قرار الداخلية بإبعاد أجنبيين اثنين من البلاد

كتب أحمد إسماعيل

نشرت جريدة الوقائع المصرية في العدد 224 بتاريخ 10 أكتوبر سنة 2023 قرار وزير الداخلية رقم 1779 لسنة 2023 بإبعاد اثنين من الأجانب لأسباب تتعلق بالصالح العام .

جاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته : وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 10 سبتمبر 2023 بشأن طلب إبعاد اثنين من الأجانب خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام :

المادة الأولى )

يبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام كل من

1- عبدالرحمن بن بحر الدين

(ماليزى الجنسية - - مواليد ‏·(144A/T/14.‏

2- أنيسة خريشما الرمالي

(إندونيسية الجنسية - مواليد (۲۰۰۱/۱/۱۰) . الكتريكية

المادة الثانية

على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .