التوصيل "دليفرى".. تاجر حشيش يعترف بحيازة 30 كيلو حشيش للاتجار فى أطفيح

اعترف عاطل تم القبض عليه، وبحوزته 30 كيلو من مخدر الحشيش فى أطفيح، باستخدام سيارة ملاكى فى نقل المخدر، والتنقل بين عملائه، لتوصيله لهم، مشيرا إلى استغلاله الظهير الصحراوى للقاء عملائه من تجار المواد المخدرة ومتعاطيها.

أضاف المتهم أنه اعتاد الاتجار بالمواد المخدرة، خاصة مخدر الحشيش وتخزينها بمكان كشف عنه لرجال المباحث، كما أرشد عن هوية تاجر مواد مخدرة تحصل منه على المضبوطات ليتولى ترويجها بين عملائه.

وذكر المتهم أن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من حصيلة ترويج المواد المخدرة، والهاتف للتواصل مع عملائه، وتحفظ رجال المباحث على السيارة والمضبوطات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

رصدت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تورط عاطل سابق اتهامه فى عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة، والتنقل بين عدة مناطق لتوصيلها لعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته 30 كيلو من مخدر الحشيش.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.