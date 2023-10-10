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التعليم: مادة الكمبيوتر للمرحلة الابتدائية أساسية وتدرس بواقع حصتين

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:38 ص
التعليم: مادة الكمبيوتر للمرحلة الابتدائية أساسية وتدرس بواقع حصتين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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وجهت المديريات التعليمية، خطابا للمدارس بشأن مادة التكنولوجيا المعلومات للصفوف الابتدائية، بعدما تم الحديث عن أنها  غير مضافة للمجموع وتخفيض عدد الحصص لها، موضحة أنه  طبقا للقرار الوزاري 167 تم وضع مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (ICT) من المواد الأساسية وتدرس بواقع فترة واحدة في المرحلة الابتدائية، وتكون  فترة بواقع حصتين متتاليتين، حيث أن توزيع منهج مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات الصادر من مركز تطوير المناهج، يحتوى على عدد درسين في الفترة.
 
وأكدت المديريات أنه تم ملاحظة   أن بعض مدراء المدارس قاموا بتخفيض عدد الحصص لمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من فترة واحدة إلى نصف فترة ( حصة واحدة )، ويتم تخصيص فترة من فترات اليوم الدراسى لمادة الحاسب فى ضوء توفير المعلمين والمعامل، مشددة على عدم تخفيض الحصص بمادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بمراحل التعليم العام بجميع مدارس، وذلك لصالح العملية التعليمية ولضمان تدريس منهج مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات المقرر بالكامل .
 
 
وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12 محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.
 
 
 
 

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