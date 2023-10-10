اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 02:00 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

البابا تواضروس يبدأ زيارة رعوية لميلانو وڤينيسيا

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 01:08 م
البابا تواضروس يبدأ زيارة رعوية لميلانو وڤينيسيا البابا تواضروس
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

غادر مطار القاهرة الدولى اليوم الثلاثاء، قداسة البابا تواضروس الثانى، متوجهًا إلى إيطاليا، في زيارة رعوية لميلانو وڤينيسيا، وكان فى استقبال قداسة البابا في مطار القاهرة المحاسب مجدى إسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي وعدد من قيادات المطار.

ومن المنتظر أن يدشن قداسة البابا خلال الزيارة كنيستين جديدتين، ويعقد عددًا من اللقاءات الرعوية مع كهنة إيبارشية ميلانو وورهبان دير القديس الأنبا شنودة بميلانو، والخدام والشمامسة والشباب والشعب بالإيبارشية ذاتها.

وتتضمن الزيارة "سيمينار" يعقده قداسته مع أساقفة أوروبا يُنَاقَش خلاله موضوع بعنوان "خدمة الكنيسة القبطية في أوروبا".

يرافق قداسة البابا خلال الزيارة وفد يتكون من أصحاب النيافة الأنبا دانيال مطران المعادى وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا غبريال أسقف بنى سويف، والأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات، الراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى مدير مكتب قداسة البابا.

الوفد المرافق
الوفد المرافق

 

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

وفد الزيارة
وفد الزيارة

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

ميلانو

فينيسبا



الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس الثانى يستقبل اثنين من السفيرات المصريات في رواندا

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 02:35 م

هل توقع البابا شنودة الثالث مجىء البابا تواضروس بطريركا بعده؟

الإثنين، 09 أكتوبر 2023 07:00 ص

البابا تواضروس يشهد الاحتفال بمرور 50 عاما على تأسيس كنيسة العذراء بالإسكندرية

السبت، 07 أكتوبر 2023 08:17 م

البابا تواضروس: "حكاية وطن" أظهر ما حققته الدولة من بناء خلال السنوات الماضية

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:11 م

البابا تواضروس: "نصر أكتوبر يؤكد أننا نستطيع بعملنا معًا أن نعبر كل أزمة"

الأربعاء، 04 أكتوبر 2023 11:01 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة