الأونروا: تعليق توزيع المساعدات لنحو نصف مليون شخص في غزة

كتب أحمد عرفة

قالت الأونروا، إنه تم تعليق توزيع المساعدات لنحو نصف مليون شخص في غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق حذرت مصادر مصرية رفيعة المستوى فى تصريحات للقاهرة الإخبارية من دفع الفلسطينيين العزل تجاه الحدود المصرية، وتغذية بعض الأطراف لدعوات بالنزوح الجماعى

وقالت المصادر للقاهرة الإخبارية إن مصر لم تتوان منذ تفاقم الأوضاع فى الأراضى المحتلة، وكثفت اتصالاتها بكافة الأطراف الفاعلة للمجتمع الدولى لوقف التصعيد وحقنا لدماء الشعب الفلسطينى.

وأكدت المصادر أن رؤية القاهرة كانت بعيدة المدى عندما حذرت الجميع من خطورة الموقف وتداعيات ذلك على ثوابت القضية الفلسطينية.