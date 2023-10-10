الأمم المتحدة تحذر من انتشار الأمراض بالمناطق المنكوبة من الزلزال بأفغانستان

كتبت : هند المغربي

حذرت الأمم المتحدة من انتشار الأمراض المعدية بين المتضررون فى القرى المنكوبة المتأثرة بالزلزال فى أفغانستان نتيجة للظروف الصعبة التى يعيشون فيها، وأكدت المنظمة على وجود عدد من الفرق الطبية والأدوية والرعاية الصحية وذلك فى أعقاب الزلزال المدمر الذى ضرب عددا من القرى القريبة من مدينة هيرات غربى أفغانستان، يوم السبت.

ولفت مركز إعلام الأمم المتحدة فى تقريره إلى خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسى الحادة نتيجة نقص مياه الشرب النقية والنظافة لافتا إلى أن شرب المياه الملوثة قد يسبب أمراض الإسهالات وغيرها. وفق دكتور علاء أبو زيد، مدير فريق الطوارئ الصحية

ونبه المسؤول الأممى إلى أن الأطفال والنساء فى المناطق المتضررة بحاجة إلى نوع من الرعاية الصحية الخاصة. مضيفا: "نحاول بقدر الإمكان ألا تتوقف برامج التطعيم بالنسبة للأطفال وأن هناك أمراض مزمنة مثل مرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم وهم بحاجة إلى إكمال العلاج وتناوله بصفة مستمرة ".

وقال المسؤول الأممى أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال جارية ولا يمكن حصر حالات الإصابة والوفيات بشكل قطعى مفيدا أن منظمة الصحة العالمية وشركاءها أرسلوا 50 فريقا طبيا متنقلا إلى المناطق المنكوبة لتقديم كافة أنواع الخدمات الصحية، على مستوى الرعاية الصحية الأولية.