الأمم المتحدة: الفيضانات والأمطار الغزيرة تؤثر على 100 ألف شخص فى الصومال

كتبت : هند المغربي

أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، نقلا عن المنسق الأممى للشؤون الإنسانية فى الصومال، أن حوالى 100 ألف شخص تأثروا بالفيضانات والأمطار الغزيرة التى شهدتها منطقة بيدوا الجنوبية فى الصومال، خلال الأسبوع الماضى، حيث غمرت المياه 136 من المخيمات التى يقطنها أكثر من 86 ألف نازح، ولا يزال معظمها غارقا بالمياه حتى الآن.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة، قال دوجاريك، أنه من المتوقع أن تجلب ظاهرة (النينيو) المزيد من الأمطار والفيضانات إلى الصومال خلال شهر ديسمبر المقبل، ومن المحتمل أن يتأثر ما لا يقل عن 1.2 مليون شخص فى المناطق الواقعة على ضفاف الأنهار بهذه الأمطار الغزيرة والفيضانات.

وأوضح أن الأمم المتحدة عملت جنبا إلى جنب مع شركائها فى المجال الإنسانى والحكومة بهدف وضع خطط الاستعداد والاستجابة لحالات الطوارئ - وقد خصص صندوق الصومال الإنسانى 15 مليون دولار للعمل المبكر المعنى بالفيضانات، مشيرا إلى الحاجة الماسة إلى موارد إضافية، وأن خطة الاستجابة الإنسانية للصومال لهذا العام لم تتلق سوى 37 فى المائة من التمويل المطلوب.