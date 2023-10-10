الأرصاد تتوقع زيادة بكميات السحب والأمطار وانخفاض حرارة السبت والأحد المقبلين

كتب محمود راغب

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع اعتبارا من السبت أن تزداد كميات السحب التى تشهدها البلاد.

وأشار مدير عام الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، لـ"اليوم السابع"، إلى أنه متوقع مع يوم السبت والأحد المقبلين أن تنخفض درجات الحرارة بمعدل درجة ودرجتين وبالتالى تزداد فرص سقوط الأمطار.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما تتوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25.