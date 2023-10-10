اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 11:20 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 11:13 ص
الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت خريطة التنبؤات التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.
 
وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار تكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة.
 
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
كما تتوقع اليوم انخفاض طفيف فى درجات الحرارة فى الساعات المتأخرة من الليل وفى الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ، مع وجود فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 40% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وخليج السويس. 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 22، ومطروح العظمى 26 درجة والصغرى 20، وسوهاج العظمى 35 درجة والصغرى 21، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى 25.

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة