اعرف طرق الإبلاغ عن أى زيادة غير مبررة فى الأسعار بقنا

أعلنت محافظة قنا عن تكثيف حملات الوحدات المحلية على الأسواق ومنافذ السلع لمراقبة الأسعار وتحديد الخط الساخن للمحافظة وموقع حماية المستهلك لاستقبال الشكاوى من المواطنين والتعامل الفورى معها.

كان قد عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا موسعا لبحث آليات مراقبة الأسواق والمحال التجارية والمجمعات الاستهلاكية، بهدف ضبط أسعار السلع والاطمئنان على توافرها بكميات كافية،

أكد محافظ قنا، على توافر كميات كافية من السلع الغذائية الأساسية، موجها بضرورة متابعة أرصدة السلع الغذائية، وحصر العجز فى حال وجود نقص فى بعض السلع والتنسيق الفورى مع مسئولى وزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير الكميات اللازمة، كما وجه المحافظ بمرور مفتشى التموين بشكل دورى على المخازن الكبرى للتأكد من عدم احتكار أصحاب تلك المخازن للسلع الاستراتيجية.

وناشد الداودى، المواطنين، بضرورة الإبلاغ الفورى عن أى زيادات غير مبررة فى أسعار السلع حتى يتسنى للأجهزة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك من خلال الوسائل المتعددة سواء عن طريق الخط الساخن للمحافظة 15541، أو من خلال الموقع الالكترونى لجهاز حماية المستهلك WWW.CPA.GOV.EG.

وتابع الداودى، أن المحافظة تدعم جهود الدولة فى توفير السلع الاساسية وضبط أسعارها، من خلال امتلاكها مشروعات أمن غذائى تتميز منتجاتها بقيمة غذائية عالية وبأسعار مخفضة، يتم طرح منتجات تلك المشروعات فى منافذ البيع، التى تساهم بنصيب كبير فى زيادة كميات السلع المعروضة بالأسواق، فضلا عن انتشار أكثر من 130 منفذ ثابت ومتنقل، ما بين منافذ تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومنافذ ( أمان ) التابعة لوزارة الداخلية، ومجمعات المصرية 2000، والمجمعات الاستهلاكية التى توفر السلع الأساسية بأسعار مخفضة للجمهور.

وأشار محافظ قنا، إلى أنه بصدد مضاعفة معارض بيع السلع الغذائية بالمراكز والمدن، من خلال التنسيق مع الغرفة التجارية، وكبار التجار، وتقديم جميع التسهيلات اللازمة للتجار لإقامة المعارض بوسط المدن بالمجان.