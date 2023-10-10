اعترافات مستريح بسوهاج: أوهمت الضحايا بالاستثمار فى الهواتف المحمولة

كتب سليم على

ادلى شخص أمام النيابة العامة بسوهاج، باعترافات تفصيلية تفيد شروعه في النصب على المواطنين عن طريق ايهامهم باستثمار أماولهم في الهواتف المحمولة والاستيلاء عليها.

وأضاف خلال التحقيقات، أنه تمكن من اقناع 10 مواطنين بمنحه أموال بلغت مليون و755 ألف جنيها لاستثمارها في شراء هواتف محمولة ومنحهم فوائد كبيرة من عوائد البيع على خلاف الحقيقة.

وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة النصب على المواطنين بالمخالفة لأحكام القانون.

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من القبض على تاجر لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد 10 مواطنين - مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية" – مقيم بسوهاج) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بالفحص وإجراء التحريات تبين قيام المذكور بالإستيلاء على مبلغ (1,755,000 مليون جنيه) مـن المبلغين وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المُشار إليه،

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.