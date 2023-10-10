استشهاد فلسطينى متأثرا بجروح أصيب بها خلال مشاركته فى تشييع جنازة بالخليل

(أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد الشاب أحمد عوض مُتأثرًا بجروح أصيب بها أمس فى مواجهات مع قوات الاحتلال فى بلدة "بيت أمر"، شمال مُحافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية المُحتلة.

وكان الشهيد أحمد عوض (20 عامًا) أصيب بالرصاص خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مُشيعي جنازة شهيد آخر في بلدة "بيت أمر" أمس.

واعتدت قوات الاحتلال على المُشاركين في الجنازة بالرصاص الحي والمطاطي وبقنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب في إصابة شابين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، بينهم صحفيون.