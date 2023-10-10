اليوم السابع
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الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 05:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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استشهاد فلسطينى متأثرا بجروح أصيب بها خلال مشاركته فى تشييع جنازة بالخليل

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 04:12 م
استشهاد فلسطينى متأثرا بجروح أصيب بها خلال مشاركته فى تشييع جنازة بالخليل قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد الشاب أحمد عوض مُتأثرًا بجروح أصيب بها أمس فى مواجهات مع قوات الاحتلال فى بلدة "بيت أمر"، شمال مُحافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية المُحتلة.

وكان الشهيد أحمد عوض (20 عامًا) أصيب بالرصاص خلال اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مُشيعي جنازة شهيد آخر في بلدة "بيت أمر" أمس.

واعتدت قوات الاحتلال على المُشاركين في الجنازة بالرصاص الحي والمطاطي وبقنابل الغاز المسيل للدموع، ما تسبب في إصابة شابين بالرصاص الحي والعشرات بالاختناق، بينهم صحفيون.

 


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الاحتلال الاسرائيلى

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الضفه الغربيه



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