وذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" أن طائرات الاحتلال قصفت برج حجي في شارع المؤسسات بمحافظة غزة وتم تدميره بالكامل، ما أدى إلى استشهاد الصحفي سعيد رضوان الطويل من سكان محافظة رفح جنوبًا، ويعمل رئيس تحرير موقع الخامسة للأنباء، والصحفي محمد رزق صبح من سكان غزة ويعمل مصورا لوكالة خبر.

وأشارت الوكالة إلى أن الصحفي هشام النواجحة من سكان محافظة رفح، أصيب بجراح خطيرة أدخل على إثرها لغرفة العناية المشددة في مجمع الشفاء الطبي.

وتتعمد قوات الاحتلال منذ بداية عدوانها على القطاع استهداف الصحفيين، الأمر الذي أدى لاستشهاد عدد منهم، وذلك من أجل طمس حقيقة جرائمها.

وخلال الساعات الماضية، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات عنيفة وغير مسبوقة على حي الرمال غربي مدينة غزة أدت إلى سقوط شهداء وإصابات وتدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات.