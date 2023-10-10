ارتفاع عدد ضحايا عدوان إسرائيل على غزة لـ900 شهيد و4500 مصاب

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 900 والمصابين إلى 4500 شخص.

كما انتشلت طواقم الإسعاف الفلسطينية، مساء الثلاثاء 15 شهيدًا من منزل تعرض لقصف إسرائيلى فى مخيم "جباليا"، شمال قطاع غزة.

وأكد شهود عيان أن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال 15 شهيدًا، مُعظمهم نساء وأطفال، من تحت أنقاض المنزل.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية مسجد الإمام على فى شارع العجارمة بمخيم جباليا.

وفى السياق ذاته، أكد شهود وقوع إصابات جراء قصف طيران الاحتلال لمنزل فى رفح جنوب القطاع.

واستأنف الطيران الإسرائيلى سلسلة غارات على مدينة خان يونس جنوب القطاع.