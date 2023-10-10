اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 11:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

ارتفاع عدد ضحايا عدوان إسرائيل على غزة لـ900 شهيد و4500 مصاب

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:08 م
ارتفاع عدد ضحايا عدوان إسرائيل على غزة لـ900 شهيد و4500 مصاب طفل مصاب فى غزه
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 900 والمصابين إلى 4500 شخص.

كما انتشلت طواقم الإسعاف الفلسطينية، مساء الثلاثاء 15 شهيدًا من منزل تعرض لقصف إسرائيلى فى مخيم "جباليا"، شمال قطاع غزة.

وأكد شهود عيان أن طواقم الإسعاف تمكنت من انتشال 15 شهيدًا، مُعظمهم نساء وأطفال، من تحت أنقاض المنزل.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية مسجد الإمام على فى شارع العجارمة بمخيم جباليا.

وفى السياق ذاته، أكد شهود وقوع إصابات جراء قصف طيران الاحتلال لمنزل فى رفح جنوب القطاع.

واستأنف الطيران الإسرائيلى سلسلة غارات على مدينة خان يونس جنوب القطاع.


الفصائل الفلسطينية

صواريخ المقاومة

غزة

إسرائيل

طوفان الأقصى

الاحتلال

السيوف الحديدية

قصف غزة

الضفة



الموضوعات المتعلقة

العالم هذا المساء.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرق غزة وارتكاب المجاز بحق الفلسطينيين.. ومصر تكثف اتصالاتها لوقف المواجهات العسكرية حقنا للدماء.. الصين تدعو أمريكا للتحقيق في حادث وقع بقنصليتها بسان فرانسيسكو

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 10:00 م

انتشال 15 جثة مُعظمهم نساء وأطفال من منزل تعرض للقصف شمال قطاع غزة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 09:56 م

الأونروا: 16 منشأة تابعة لنا تضررت من القصف في غزة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 09:55 م

محمد اشتية: كارثة إنسانية تتهدد الفلسطينيين في قطاع غزة

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 09:54 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة