كتب: أحمد جمعة

نعى التجمع الإعلامي الفلسطيني في الاتحاد الإسلامي في النقابات المهنية، الزميلة الصحفية الفلسطينية سلام خليل ميمة، مسؤولة لجنة الصحفيات في التجمع الإعلامي في شمال غزة، والتي استشهدت صباح الثلاثاء، هي وزوجها محمد عبد الناصر المصري، وأطفالهما، إثر قصف "إسرائيلي" غادر استهدف منزلهم في منطقة بئر النعجة شرقي مخيم جباليا.

وأوضح التجمع الإعلامي الفلسطيني في بيان له، أنه باستشهاد الزميلة الصحفية "سلام ميمة"، يرتفع عدد الشهداء الصحفيين منذ بدء معركة (طوفان الأقصى) وما صاحبها من عدوان "إسرائيلي" واسع على قطاع غزة، إلى ثمانية شهداء وهم الصحفي محمد الصالحي، الصحفي إبراهيم لافي، الصحفي أسعد عبد الناصر شملخ، الصحفي محمد جرغون، الصحفي هشام النواجحة، الصحفي سعيد الطويل، الصحفي محمد صبح، الصحفية سلام خليل ميمة.

فيما ما زال الصحفيين الفلسطينيين نضال الوحيدي، مصور قناة النجاح، والصحفي هيثم عبد الواحد في عداد المفقودين من السبت الماضي.

واستشهدت صحفية فلسطينية وعائلتها، الثلاثاء، جراء قصف إسرائيلى لمنزلها شمال قطاع غزة.