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ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ849 شهيدا و4360 جريحا

الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023 06:38 م
ارتفاع شهداء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ849 شهيدا و4360 جريحا شهداء غزة - أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء من أبناء شعب فلسطين نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلى المستمر والشامل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 849 شهيدا، بينما وصل عدد الجرحى إلى 4360 جريحا.

 

وقالت الوزارة إن 830 شهيدا ارتقوا فى قطاع غزة، وأصيب 4250 آخرين فى الغارات المستمرة على أنحاء القطاع كافة، منذ السبت الماضى.

 

وأضافت أن 19 شهيدا ارتقوا فى الضفة الغربية، آخرهم الشهيد أحمد شرف خلف عوض (20 عاما) فى بلدة بيت أمر شمال الخليل، بينما وصل عدد الجرحى إلى نحو 110.

 

على الجانب الآخر، أعلن مسؤول عسكرى إسرائيلي، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1000 قتيل، بحسب ما نقلت عنه وكالة أسوشيتدبرس.


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